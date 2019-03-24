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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن لهذا السبب
24/03/2019   8:25 ص

بالفيديو.. “الصحة” تحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن لهذا السبب

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نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو، ضمن مجموعة مقاطع توعوية بهدف تصحيح بعض المفاهيم والعادات الصحية الخاطئة، والتي تبدأ عادة بكلمة “يقولون”، وهذه المرة تناول المقطع استخدام أعواد الأذن لتنظيفها.

وأوضح المقطع كيف يمكن لاستخدام أعواد الأذن في تنظيفها أن يضر بها ضررا جسيما، يتمثل في دفع شمع الأذن إلى الداخل، ما قد يتسبب في ضعف السمع، ومشاكل في طبلة الأذن.

وأضاف أن الأذن تتخلص من الشمع طبيعيا بطرده للخارج، ولذا فإن الحل الأمثل هو تنظيف الأذن بقطعة قماش.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” تحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن لهذا السبب

أخبار محلية
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