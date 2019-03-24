بالفيديو.. “الصحة” تحذر من استخدام أعواد تنظيف الأذن لهذا السبب

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو، ضمن مجموعة مقاطع توعوية بهدف تصحيح بعض المفاهيم والعادات الصحية الخاطئة، والتي تبدأ عادة بكلمة “يقولون”، وهذه المرة تناول المقطع استخدام أعواد الأذن لتنظيفها.
وأوضح المقطع كيف يمكن لاستخدام أعواد الأذن في تنظيفها أن يضر بها ضررا جسيما، يتمثل في دفع شمع الأذن إلى الداخل، ما قد يتسبب في ضعف السمع، ومشاكل في طبلة الأذن.
وأضاف أن الأذن تتخلص من الشمع طبيعيا بطرده للخارج، ولذا فإن الحل الأمثل هو تنظيف الأذن بقطعة قماش.
سمعتوا اللي #يقولون عود الأذن أفضل طريقة لتنظيفها؟ pic.twitter.com/yCpUkPRLae
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) ٢٣ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.