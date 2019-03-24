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أخبار محلية > فيديو لآخر ما وصلت إليه الأعمال في المحطة الغربية لقطار الرياض على طريق المدينة
24/03/2019   8:25 ص

فيديو لآخر ما وصلت إليه الأعمال في المحطة الغربية لقطار الرياض على طريق المدينة

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كشف مقطع فيديو وصور آخر ما وصلت إليه الأعمال الجارية لقطار الرياض على المسار البرتقالي في طريق المدينة المنورة، وخاصة المحطة الغربية، وهي إحدى المحطات الرئيسية الأربع في مشروع القطار.

وتجري حاليا أعمال تركيب الألواح لتكسية سطح المحطة من الخارج، وذلك باستخدام الرافعات، حيث تبلغ مساحة المحطة حوالي 110 آلاف متر مربع، وتضم أيضا محطة لمشروع حافلات الرياض وسوقا ومسجدا وساحة عامة ومواقف للسيارات تحت الأرض.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو لآخر ما وصلت إليه الأعمال في المحطة الغربية لقطار الرياض على طريق المدينة

أخبار محلية
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