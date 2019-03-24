فيديو لآخر ما وصلت إليه الأعمال في المحطة الغربية لقطار الرياض على طريق المدينة

كشف مقطع فيديو وصور آخر ما وصلت إليه الأعمال الجارية لقطار الرياض على المسار البرتقالي في طريق المدينة المنورة، وخاصة المحطة الغربية، وهي إحدى المحطات الرئيسية الأربع في مشروع القطار.
وتجري حاليا أعمال تركيب الألواح لتكسية سطح المحطة من الخارج، وذلك باستخدام الرافعات، حيث تبلغ مساحة المحطة حوالي 110 آلاف متر مربع، وتضم أيضا محطة لمشروع حافلات الرياض وسوقا ومسجدا وساحة عامة ومواقف للسيارات تحت الأرض.
أعمال تركيب الألواح لمحطة الغربية على
المسار البرتقالي على طريق المدينة المنورة بغرب #الرياض احدى المحطات الرئيسية في مشروع#قطار_الرياض
عبر: @abood_salem_ pic.twitter.com/4GBTZ3gvDJ
— عداد مشاريع الرياض (@AddadRuh) ٢٣ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.