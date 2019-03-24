بالفيديو.. مواطن يوثق لحظات إتمام كتابة المصحف الشريف بخط يده

أَتَمَّ المواطن فهد بن ناصر، هاوي الخط العربي أمس الجمعة كتابة المصحف الشريف، نقلاً عن مصحف المدينة المنورة، وذلك ضمن مشروع “بيدي كتبت حروفه ورسمت كلماته”.
ووثّق بن ناصر بمقطع فيديو لحظة كتابته لآخر سورة في كتاب الله الكريم (سورة الناس)، بعد أن استغرق في كتابته سنوات، داعياً الله أن يجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ؛
في هذا اليوم المبارك اتممت ولله الحمد كتابة المصحف الشريف نقلا عن مصحف المدينة المنورة ؛فاللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.. pic.twitter.com/C8KWxFY32n
— فهد بن ناصر (@fahad4330) ٢٢ مارس ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.