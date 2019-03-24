نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطن يوثق لحظات إتمام كتابة المصحف الشريف بخط يده
24/03/2019   8:23 ص

بالفيديو.. مواطن يوثق لحظات إتمام كتابة المصحف الشريف بخط يده

+ = -
872

أَتَمَّ المواطن فهد بن ناصر، هاوي الخط العربي أمس الجمعة كتابة المصحف الشريف، نقلاً عن مصحف المدينة المنورة، وذلك ضمن مشروع “بيدي كتبت حروفه ورسمت كلماته”.

ووثّق بن ناصر بمقطع فيديو لحظة كتابته لآخر سورة في كتاب الله الكريم (سورة الناس)، بعد أن استغرق في كتابته سنوات، داعياً الله أن يجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن يوثق لحظات إتمام كتابة المصحف الشريف بخط يده

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034274.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.