نشرت وزارة الخارجية ضمن مجموعة “الذاكرة الدبلوماسية”، صورة تعود لعام 1981م جمعت ثلاثة من ملوك المملكة العربية السعودية، وهم يتابعون سباق الهجن في المملكة، وكان برفقتهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وأوضحت الصورة التي التُقطت منذ 38 عاما، كلا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومعه أخواه الملك خالد والملك عبدالله رحمهما الله، وفي ضيافتهم الشيخ زايد، رحمه الله، رئيس دولة الإمارات.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رعى اليوم السبت الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثالثة، والذي يقام في مقرّ المهرجان بمحافظة رماح بمنطقة الرياض.
وفق “أخبار 24”.