استشاري عيون يتطوع في مستشفى حكومي ويجري 130 عملية ويعاين 700 مريض خلال عامين

كشف طبيب استشاري عيون يخصص يوما من كل أسبوع للعمل متطوعا في مستشفى العيون بجدة، عن إكماله خلال الأيام القادمة، مدة عامين في ذلك العمل، موضحاً عدد العمليات والفحوصات التي قام بها خلال تلك الفترة.
وأفاد الطبيب محمد قوقندي، على حسابه في “تويتر”، أنه خلال العامين أجرى أكثر من 130 عملية بالعين، ما بين مياه بيضاء، زراعة قرنية، زراعة عدسات، تثبيت قرنية، وإزالة لحمية، كما عاين أكثر من 700 مريض في العيادة.
وأضاف أنه تردد كثيرا قبل أن يعلن عمّا قام به، لكنه أراد أن يشارك متابعيه ما جال في خاطره، واصفا ما يقوم به بأنه مثال بسيط للتطوع الطبي داخل المملكة، وأن الأمثلة للزملاء كثيرة لكنها لم تنل حظها من التغطية الإعلامية مثل التطوع خارج المملكة.
وأشار إلى أن كل من علم بما يقوم به من فاعلي الخير تواصلوا معه للدعم والمشاركة، فالدنيا بخير، ولعل هذا العمل يكون حافزا لكل محبي فعل الخير في المجال الطبي، ليكون دالا على الخير.وفق “أخبار 24”.
واستشهد قوقندي بالآية الكريمة “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”، معلقا: “علمك ومهارتك هي من أغلى ما تملك، زكاتها علاج المحتاج دون مقابل، سترى بركتها في حياتك، وباب التطوع مفتوح لمن يريد، فقط اطرق الباب”.
ودعا قوقندي في ختام تغريداته بأن يجزي الله خيرا من دله وشجعه على هذا العمل، مقدما شكرا خاصا لأمه على دعمها وتشجيعها ودعائها المستمر له، داعيا لها بالأجر والبركة في عمرها وصحتها .