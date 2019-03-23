حضر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، مباراة الهلال أمام أحد، والمؤجلة من الجولة 24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لمراقبة الزعيم، قبل القمة المرتقبة بينهما.
ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال “المتصدر”، الذي يتبقى له مباراة مؤجل، يخوضها الآن مع أحد.
وفي نفس السياق، أصدر البرتغالي روي فيتوريا، قرارًا جديدًا، قبل مواجهة الهلال، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري.
وقرر فيتوريا، منح لاعبيه، راحة عن التدريبات، غدًا الأحد، على أن يعودوا يوم الإثنين، لاستكمال الاستعدادات لموقعة الهلال الحاسمة.
وقبل تدريبات اليوم السبت، اجتمع فيتوريا باللاعبين، حيث شرح لهم خطته للمرحلة المقبلة، وحتى موعد مواجهة الهلال.
وبدأت التدريبات، بتمارين ترفيهية خفيفة، أعقبها رفع جوانب اللياقة للاعبين، قبل أن تختتم بمناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش، عدداً من الجملة التكتيكية.
وفق “أخبار 24”.