مصادر .. اتحادي يقترب من الأهلي براتب 3 ملايين ريال

أكدت مصادر نقلت عنها تقارير صحفية قولها بأن لاعب نادي الفيصلي الحالي والاتحاد السابق، الدولي سلطان مندش قد وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي ليكون راقياً بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020.
وأشارت المصادر إلى اتفاق الأهلي مع اللاعب دون الرجوع إلى ناديه بعد دخوله الفترة الحرة التي تمكنه من التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى إدارة ناديه، وانتهت المفاوضات مع النادي الأهلي بتوقيعه على العقود وحصوله على راتب يقترب من 3 ملايين ريال.
وآثرت إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالله بترجي ألا تعلن عن الصفقة في الوقت الحالي لإبعاد المشاكل بين اللاعب ونادي الفيصلي الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الحالي.
وكانت إدارة الفيصلي برئاسة فهد المدلج حاولت إقناع مندش بالتجديد لصالح عنابي سدير لمدة موسمين على الأقل، إلا أن اللاعب رفض كل عروض التجديد من الفيصلي لرغبته في خوض تجربة جديدة بدوري المحترفين.حسب “أخبار 24”.
مندش كان لاعباً في صفوف ناشئي نادي الاتحاد قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2014 وبعد عام تمت إعارته لنادي نجران لمدة موسم، ثم عاد ليلعب موسماً مع نادي الاتحاد وينتهي التعاقد بين الطرفين دون أن يجدد العميد عقد اللاعب؛ ليذهب إلى الفيصلي منتصف عام 2017 بتعاقد لمدة عامين.
واختار مندش الغريم التقليدي لنادي الاتحاد، وهو النادي الأهلي لينضم له بعد رحلة قصيرة خارج جدة، ولكنه عاد ليس لنادي الأصلي ولكن لمنافسه على زعامة المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية.
وانضم اللاعب سلطان مندش إلى قائمة المنتخب السعودي الأول والتي أعلن عنها المدير الفني المؤقت للأخضر يوسف العنبر لخوض مبارايتين وديتين أمام كل من الإمارات وغينيا الاستوائية في أيام الفيفا.