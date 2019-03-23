الاتحاد يقرر معاقبة طارق عبد الله

قررت إدارة نادي الاتحاد، توقيع عقوبة على طارق عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وجاء قرار نادي الاتحاد، وفقًا لبنود الجزاءات في لائحة الاحتراف، توقيع عقوبة على اللاعب؛ نظرًا لمخالفة اللوائح، وإبداء تصريحات تليفزيونية دون إذن مسبق من الإدارة.
حوار لاعب الاتحاد
وكان طارق عبد الله، لاعب الاتحاد، قد أطلق تصريحات لفضائية KSA SPORTS، قائلًا “أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على وقفته معي ، والهئية العامة للرياضة هي من تكفلت بعلاجي في أسبانيا ، وعمر عبدالرحمن هو من نسق العملية و العلاج.. سييرا هو من قدمني للجمهور الموسم الماضي ، وبيليتش استلم الفريق في فترة صعبه ولم تخدمه ، ودياز كان تركيزه على مباراة السوبر ضد الهلال وليس إعداد الموسم.وفق “أخبار 24”.