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اخبار رياضية > عبدالرحمن الرومي يرد على رئيس النصر: فاقد الشئ لا يعطيه!
23/03/2019   10:41 م

عبدالرحمن الرومي يرد على رئيس النصر: فاقد الشئ لا يعطيه!

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رد عبدالرحمن الرومي لاعب فريق الشباب السابق على تصريحات سعود آل سويلم رئيس نادي النصر والتي قلل فيها من جماهيرية نادي الشباب.

وكتب الرومي عبر صفحته الرسمية على تويتر : الشباب تعلى رأس القمه وكل من اراد الوصول للقمه لامس الشباب .

وأضاف: الشباب جماهيره كبيره بأدبها وعقلانيتها وتنامي المدرج الشبابي ازعجهم .

وتابع بقوله: الثقه بالنفس هي ان ترتجل الكلام لا ان تحفظه حفظ.. ولكن فاقد الشيء لايعطيه

وكان رئيس النصر قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن جماهير الشباب عبارة عن “استراحتين و16 بيت “، ورد خالد البلطان رئيس نادي الشباب بقوله: النصر نادي الجاليات !. وفق “المرصد”.

عبدالرحمن الرومي يرد على رئيس النصر: فاقد الشئ لا يعطيه!

اخبار رياضية
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