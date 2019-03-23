أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، قرارات بفرض 147 غرامة مالية جديدة لمخالفي النظام، ليصل إجمالي عدد المخالفات التي فرضها البرنامج إلى 279 مخالفة حتى الآن.
وأوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء في بيان صحفي، أن المخالفات التي صدرت هي جزء من المخالفات التي سُجلت في المدن الخاضعة للبرنامج: “الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة “، مبيناً أن هذه المخالفات المسجلة تشمل عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة، وتقديم معلومات كاذبة، وعدم الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد.
يُذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يشمل كمرحلة أولى الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني بمساحة 10 آلاف متر فأكثر، وتصل الغرامة إلى 100% من قيمة الرسم المقرر على الأرض، إضافة للرسوم الأخرى، وتودَع الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء في حساب خاص في “ساما” ليصرف على مشاريع “الإسكان”.
وفق “أخبار 24”.