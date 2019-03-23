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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المغامسي يوضّح رأيه في زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال
23/03/2019   10:35 م

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يوضّح رأيه في زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال

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كشف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، عن رأيه في زيارة المسجد الأقصى بدولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الشيخ المغامسي أنه يرى أنه لا مانع من زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه وهو واقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد إمام وخطيب مسجد قباء برحلة رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لزيارة المسجد الحرام بمكة وهو واقع تحت سيطرة قريش ومن ثم توقيع صلح الحديبية الذي نصّ على أن يغادر المسلمون ويعودوا العام الذي يليه لزيارة المسجد الحرام.حسب “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الشيخ المغامسي يوضّح رأيه في زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال

أخبار محلية
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