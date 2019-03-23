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أخبار محلية > بالفيديو.. الشاعر فلاح القرقاح يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين في حفل مهرجان الإبل
23/03/2019   10:35 م

بالفيديو.. الشاعر فلاح القرقاح يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين في حفل مهرجان الإبل

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ألقى الشاعر فلاح القرقاح قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل اليوم السبت.

وكان من بين ما تغنى به الشاعر في قصيدته: “والسعوديين ماهم بتمر في طبق.. اللي ما يفقه لا شاف وحدتهم فقه.. بيعة آل سعود في رقابنا لآخر رمق.. كيف ننقضها وهي فرض ماهي بصدقه”.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصل إلى مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الثالثة، ليشمل برعايته الحفل، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وممثلي قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء بعثات ووفود دول أجنبية، وعدد من المسؤولين.وفق “أخبار 24”.

 

بالفيديو.. الشاعر فلاح القرقاح يلقي قصيدة أمام خادم الحرمين في حفل مهرجان الإبل

أخبار محلية
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