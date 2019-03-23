شرطة عسير تطيح بشخصين ظهرا في فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله

قادت إجراءات البحث والتحري في شرطة منطقة عسير، إلى القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله.
وأوضحت الشرطة في بيان رسمي اليوم السبت أنه تمت مباشرة بلاغ عند الساعة 02:50 من فجر أول أمس الخميس يفيد بتعرض عامل بمحطة بنزين للطعن من قبل أشخاص مجهولين وسلب مبلغ مالي منه.
وأضافت أنه بالإشارة لمقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحـادث فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهمين بالجريمة، حيث تبين أنهما سعوديان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهما.حسب “أخبار 24”.