نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شرطة عسير تطيح بشخصين ظهرا في فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله
23/03/2019   10:34 م

شرطة عسير تطيح بشخصين ظهرا في فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله

+ = -
768

قادت إجراءات البحث والتحري في شرطة منطقة عسير، إلى القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي اليوم السبت أنه تمت مباشرة بلاغ عند الساعة 02:50 من فجر أول أمس الخميس يفيد بتعرض عامل بمحطة بنزين للطعن من قبل أشخاص مجهولين وسلب مبلغ مالي منه.

وأضافت أنه بالإشارة لمقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الحـادث فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهمين بالجريمة، حيث تبين أنهما سعوديان في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافهما ، ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهما.حسب “أخبار 24”.

شرطة عسير تطيح بشخصين ظهرا في فيديو وهما يعتديان على عامل محطة بنزين ويسلبانه ماله

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885034226.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.