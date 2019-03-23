“الترفيه” تطلق مبادرة لتدريب الطلاب على إدارة وتنظيم الفعاليات ضمن مشاركتها في “موسم الشرقية”

نفذّت الهيئة العامة للترفيه مبادرة لتدريب الطلاب على إدارة الفعاليات ضمن فعاليات “موسم الشرقية”. حيث شارك 15 طالباً وطالبة في الدورة التدريبية التي امتدت إلى ستة أيام وجمعت بين حصص للتعليم النظري والميداني بإجمالي 24 ساعة تدريبية، بالتعاون مع كليات التميز في مدن المملكة المختلفة وذلك لتنظيم “مهرجان الشرقية الغنائي” الذي أختتم أمس (الجمعة) في حديقة لايف بارك بالدمام.
وهدفت المبادرة إلى إكساب المتدربين والمتدربات مهارات تقنية وإدارية للفعاليات الموسيقية بشكل خاص، ولإدارة الفعاليات بشكل عام، إذ تعرّف الطلاب والطالبات على المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بعلم تنظيم الفعاليات وإدارة الحشود وكيفية تخطيط وإدارة أماكن الفعاليات. كذلك تدرب المشاركون على مهارات التخطيط والإعداد الفعّال للفعاليات، وعلى تقنيات مهمة تتعلق بهندسة الصوت والإضاءة وغيرها من التقنيات التي يحتاج منظم الفعالية إلى معرفتها. وفق “أخبار 24”.
وقبل انطلاق حفل اليوم الثاني من المهرجان، سلم سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ عمرو باناجه، شهادات الدورة التدريبية على الطلاب والطالبات، بحضور مدير المشروع الأستاذ مهند العباد وعدد من المدربين والمشرفين على المبادرة.
وتقدم هيئة الترفيه طوال موسم الشرقية الذي بدأ في الـ 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى 30 من الشهر نفسه، أكثر من 25 فعالية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، تجمع بين العروض الحية والمهرجانات والعروض المسرحية وغيرها.