صدور عدد من الأوامر الملكية بتعيينات على مرتبة وزير والمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (السبت) عددا من الأوامر الملكية شملت تعيينات على مرتبة وزير والمرتبة الممتازة.
وفيما يلي ملخص للأوامر الملكية الصادرة:
تعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.
تعيين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعدًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
تعيين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.
تعيين الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي نائبًا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.
تعيين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.