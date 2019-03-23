أمر ملكي: إعفاء توفيق السديري من منصبه نائباً لوزير الشؤون الإسلامية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (السبت)، أمراً ملكياً بإعفاء نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري من منصبه.
وفيما يلي نصّ الأمر الملكي:
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) بتاريخ 29/ 2 / 1437هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود