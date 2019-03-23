خدمات المياه بمحافظة الخرج توسع نطاق خدمات المياه والصرف الصحي

تم بعون الله تعالى وتوفيقه التوسع في خدمات المياه بمحافظة الخرج ( مدينة السيح ) وزيادة نطاق ضخ المياه في الشبكات المنفذه ، شملت أحياء شمال وشرق وغرب المحافظة ، يستفيد منها مالا يقل عن 3000 مشترك جديد ( بمعدل سكان يصل الى 15000 نسمه ) ، وإيقاف خدمة (سقيا الصهاريج ) بهذه الأحياء .
حيث بلغ إجمالي أطوال شبكات المياه / ( 140 كم) . واشتملت هذه الأحياء : –
الصفوة 2،1 ، والحمراء ، والسحاب ، والقصور ، والمحمدية ، والروابي 2،1 ، وغرب الخالدية ، والهدا 4 …
وكذلك خدمة شبكات الصرف الصحي لمخططات : الصفوه، والحمراء ، و غرب الخالدية بطول شبكات / 40 كم )
و كما نرجوا العملاء الكرام في تلك الأحياء بضرورة مراجعة مكتب خدمة العملاء بفرع خدمات المياه بمحافظة الخرج ، لاستقبال طلباتهم للتوصيلات المنزلية.
علماً ببلوغ عدد العملاء المخدومين بالمحافظة لهذا العام / 30،000 مشترك ، بزيادة 5000 مشترك جديد عن العام الماضي ..
مؤكدين استمرارنا رفع نسب تغطية خدمتي المياه والصرف الصحي في مدينة السيح ، وذلك في إطار مبادرات قطاع توزيع المياه ضمن رؤية المملكة 2030 ،وفق الله الجميع لكل خير ونجاح فيه خدمة الدين والوطن .