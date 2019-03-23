جوليانو يعود إلى النصر قبل الهلال

شارك البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في تدريبات يوم الجمعة الجماعية، استعداداً لديربي الرياض المنتظر أمام الهلال، في التاسع والعشرين من مارس الجاري، على ملعب الملك فهد في الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان البرازيلي قد تغيّب عن تدريبات اليومين الماضيين بإذن خاص من البرتغالي روي فيتوريا لشعوره بالإرهاق، علما بأنه أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق.
واستهل البرتغالي الحصة باجتماع فني عقده مع اللاعبين، أوضح لهم برنامجه المعد لمباراة الديربي، والذي وضح أنه يختلف تماما عن برامج المباريات الماضية كون اللقاء يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الفريق الذي ينافس على اللقب.وفق “الرياضية”.
وأخضع فيتوريا اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة، قبل أن يطبق بعض الجمل التكتيكية ويجري مناورة في الختام.