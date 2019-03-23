شباب الأهلي يطيح بالوحدة ويتوج بكأس الخليج العربي

توج فريق الكرة بنادي شباب الأهلي، بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه على الوحدة بنتيجة (3-1)، في نهائي البطولة الذي أقيم على ملعب آل نهيان.
وتقدم لوفانور هنريقو لشباب الأهلي في الدقيقة 40، ثم تعادل سيباستيان تيجالي للوحدة في الدقيقة 45.
وانتهى الوقت الأصلي، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي نجح خلاله فريق شباب الأهلي، في تسجيل هدفين حملا توقيع خايمي أيوفي في الدقيقتين 96 و107.وفق “أخبار 24”.
واستكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 114، بعد تلقي ليوناردو دا سيلفا بطاقة حمراء للإنذار الثاني.
وتوج شباب الأهلي بلقبه الرابع في كأس الخليج العربي، بعدما جرد الوحدة من لقبه الذي توج به في الموسم الماضي.