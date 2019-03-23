تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر احتفاء كبيرا على متن إحدى الطائرات المقلة لوفد أبطال المملكة في فعاليات الأولمبياد الخاص التي احتضنتها أبو ظبي، وأسدل الستار عليها أمس الأول (الخميس).
وأظهر المقطع المسافرين وهم يحتفون بسعادة بالغة بأبطال المملكة الذين تمكنوا من حصد 40 ميدالية، بعد مشاركة عالمية متميزة، وسط هتافات باسم المملكة وتصفيق تشجيعا لهم على إنجازهم.
ومثّل المملكة في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً شاركوا في 10 ألعاب رياضية، شملت كرة السلة، البوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، البولينج، والرياضات الموحدة. كما رافق الفريق وفدٌ ضم 200 متطوع وطبيب وفرد من عائلات الرياضيين.
وأثمرت مشاركة فريق الأولمبياد الخاص السعودي عن نيل 40 ميدالية في مختلف المسابقات، منها 18 ميدالية ذهبية و9 فضية و13 برونزية؛ الأمر الذي يعد أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الخاص.
وفق “أخبار 24”.