بالفيديو.. “الكلباني”: زودنا العيار في مسألة الولاية.. وهذا رأيي في سفر المرأة بدون محرم

تحدث الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض عن رأيه في عدة مسائل من بينها الولاية على المرأة وسفرها بدون محرم، ووقت الانتظار بين الأذان والصلاة وإغلاق المحال في هذا التوقيت.
وقال الكلباني خلال لقائه في برنامج “بالمختصر” إن الشيخ ابن جبرين كان يرى أن سفر المرأة مرتبط باليوم والليلة، عملاً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “مسيرة يوم وليلة”.
وأضاف أنه من هذا المنطلق يجوز للمرأة السفر إلى جدة مثلاً أو تبوك لأنه لا يستغرق أكثر من ساعة ونصف، أو أي مكان في المملكة لأنه لا يزيد على ساعتين على أقصى تقدير، كذلك يجوز لها السفر إلى مصر أو حتى أمريكا التي تستغرق نحو 12 ساعة أي أقل من يوم وليلة. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه مع توافر الطيران وتطور وسائل النقل انتفت الحاجة إلى المحرم مثل السابق، بعدما أصبح لا يُخشى على المرأة من أي شيء، لافتاً إلى أنه ضد منع الولاية بشكل كامل إذ لا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا يمكن إلغاء ذلك.
وأشار إلى أنه لا يجوز كذلك إطلاق الولاية بشكل مطلق، مثل بعض القوانين التي لم يُسن فيها من الشريعة، كمطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر عند فتح حساب بنكي أو التقدم لوظيفة، واصفاً ذلك بالقول: “زودنا العيار في مسألة المحرم، ما أدى للنفور الكامل من المسألة”.
من جانب آخر، قال الكلباني إن لديه رأياً وسطاً حول إغلاق المحال وقت الصلاة، حيث يرى أن إجبار الناس على إغلاق المحال لمدة ساعة إلا ربع فيه إحجاف، ومن الأفضل إغلاق المحال ولكن مع تقليل المدة، فتكون المدة بين الأذان والإقامة 5 دقائق فقط.
كيف ينظر الشيخ عادل الكلباني لموضوع ولاية المرأة؟@abuabdelelah#عادل_الكلباني_بالمختصرpic.twitter.com/THXFEN63Uk
— بالمختصر (@belmokhtasartv) ٢٢ مارس ٢٠١٩
عادل الكلباني:
إجبار الناس على غلق المحلات ساعة إلا ربع فيه إجحاف.. ولهذا السبب قللت الوقت بين الأذان والإقامة@abuabdelelah#عادل_الكلباني_بالمختصر pic.twitter.com/4vzt21vWT5
— بالمختصر (@belmokhtasartv) ٢٢ مارس ٢٠١٩