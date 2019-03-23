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اخبار رياضية > “آل سويلم” ينشر فيديو لسيارتين تفحطان بملعب ويحذر من انتقال ظاهرة التفحيط من الشوارع إلى الملاعب
23/03/2019   2:31 م

“آل سويلم” ينشر فيديو لسيارتين تفحطان بملعب ويحذر من انتقال ظاهرة التفحيط من الشوارع إلى الملاعب

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حذر رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، من ظاهرة سيئة رأى أنها بدأت في الانتشار، وهي تفحيط الملاعب.

ونشر آل سويلم مقطعا مصورا، لسيارتين تقومان بالتفحيط على العشب الأخضر داخل الملاعب، معربا عن أسفه من انتقال ظاهرة التفحيط من الشوارع إلى الملاعب.

وغرد آل سويلم تعليقا على الفيديو بالقول: “الله يحفظ عيالنا من هالظاهرة السيئة.. للأسف انتقلت من تفحيط الشوارع وأصبحت ظاهرة تفحيط الملاعب”. وفق “أخبار 24”.

“آل سويلم” ينشر فيديو لسيارتين تفحطان بملعب ويحذر من انتقال ظاهرة التفحيط من الشوارع إلى الملاعب

اخبار رياضية
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