“الاستئناف” تؤيد تبرئة موظف جوازات من تهمة الرشوة بعد تبصيمه وافداً إقامته منتهية بـ “خرج ولم يعد”

أيّدت محكمة الاستئناف حكماً ببراءة موظف جوازات من تهمة الرشوة، ومخالفة الإجراءات النظامية بتبصيم وافد آسيوي عاد إلى المملكة رغم انتهاء صلاحية إقامته النظامية، وتسجيل تنويه عنه في سجله بعبارة “خرج ولم يعد”.
وقالت مصادر إن المحكمة الجزائية بجدة كانت نظرت على مدى 8 أشهر الدعوى ضد موظف الجوازات الذي يعمل بالمطار، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن النيابة العامة وجهت للموظف تهماً بالإخلال بالواجبات الوظيفية والاستجابة لرجاء وطلب وساطة بتسجيل بصمة الوافد.
وأبانت أنه ثبت للمحكمة بعد الاستماع لأقوال الموظف، أن إجراءات التبصيم ليست من مهام وواجبات وظيفة المتهم، وأنه كان يجهل الكثير من الإجراءات الخاصة بالتبصيم، نظرا لقلة خبرته.
وعليه رأت المحكمة أنه لم يرتكب جريمة الرشوة؛ لأن العلاقة السببية منتفية في القضية، ولا مصلحة متحققة للمتهم، كما أنه لا يعرف الوافد الآسيوي صاحب بصمة الدخول، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف وبات الحكم نهائياً.