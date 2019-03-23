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أخبار محلية > تدشين ورشة العمل الخاصة بإدخال اللغة الصينية في المناهج
23/03/2019   10:40 ص

تدشين ورشة العمل الخاصة بإدخال اللغة الصينية في المناهج

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بدأت قبل قليل أعمال ورشة العمل الخاصة بإدخال اللغة الصينية في مناهج التعليم السعودية برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وبمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين.

ويستعرض برنامج الورشة، تجربة تعليم اللغة الصينية بجامعة الملك سعود وتعليمها في الإمارات، وورقة عمل مقدمة من سفارة الصين بالشأن ذاته، إلى جانب عرض الفرص والتحديات في إدراجها بالتعليم العام والجامعي، حيث نظّمت “تعليم الرياض” دورة لتعليم الصينية استمرت ليومين أسبوعياً في أندية مدارس الحي.

وفق “أخبار 24”.

تدشين ورشة العمل الخاصة بإدخال اللغة الصينية في المناهج

أخبار محلية
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