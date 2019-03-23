مصادر: 7 مستشفيات حكومية تستعين بالروبوتات في العمليات الجراحية.. تعرف عليها

كشفت مصادر عن توسع المستشفيات الحكومية في الاستعانة بالروبوتات في مجال العمليات الجراحية، لافتة إلى أن عدد المستشفيات التي بدأت بالاستعانة بجراحة الروبوتات بلغت 7 مستشفيات.
وأوضحت المصادر أن المستشفيات التي تم اعتماد الروبوتات فيها هي: (مستشفى جامعة الملك سعود بالرياض، مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالرياض، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مستشفى قوى الأمن بالرياض، مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة).
وقال أستاذ الجراحة المساعد بجامعة الملك سعود فهد العنزي وفقا لـ”الوطن”، إن جراحة الروبوت تعد من أحدث الطرق لعمل الجراحات ذات الحد الأدنى من التدخل بدلاً من الجراحات التقليدية بالشقوق الكبيرة.
وكشف العنزي عن إيجابيات استخدام هذه التقنية، ومن بينها إحداث ندبات صغيرة، وبالتالي ألم أقل وأقل تشويه للجسم، وهو ما يساهم في نسبة نجاح عالية للجراحات، إضافة إلى تقليل الجهد المبذول من قبل الطبيب، والدقة في الحركة والخطوات الجراحية، وبالتالي تقليل المضاعفات المحتملة بعد العمليات.
وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن الروبوت هو الذي يقوم بالجراحة، وبالتالي يصبح محط تخوف من المرضى، لكن في الحقيقية يعد الروبوت هو أداة تساعد الأطباء لعمل الجراحات بكفاءة عالية والجراح هو من يتحكم فيها بشكل كامل، لافتا إلى أن ما يميز جراحات الروبوت هو إمكانية توصيله عن طريق الإنترنت بجهاز في مكان بعيد، وبالتالي وجود الجراح في مستشفى ووجود المريض في مستشفى آخر.