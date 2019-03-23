نجحت جمعية خيرية لرعاية الأطفال مجهولي الأبوين، في تشجيع العديد من الأسر السعودية على احتضان الأطفال الأيتام من مجهولي الأبوين، من خلال مبادرة إنسانية حملت عنوان “أمهات غير منجبات ومرضعات”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الوداد الخيرية حسين بحري، في حديثه لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الجمعية تشجع الأسر السعودية على احتضان الأطفال الأيتام مجهولي الأبوين بشرط الإرضاع، لافتاً إلى تسليم 375 طفلاً يتيماً حديث الولادة لأسر سعودية مؤهلة، وتطبيق شرط الإرضاع.
وأضاف بحري أن الجمعية اتجهت مؤخراً إلى الأسر غير المنجبة، لحل مشاكلهم مع الإنجاب، وحل مشكلة الطفل مجهول الأبوين في الوقت نفسه، مبيناً أن الجمعية أطلقت مشروع “تحفيز إدرار اللبن من السيدة غير المنجبة”، بالتعاون مع أخصائيين في هذا المجال، ووضع نظام للتحفيز، وأدى إلى نتائج ناجحة في تحفيز السيدات اللاتي لا ينجبن على إدرار اللبن.
وأشار إلى أن الجمعية تواصلت مع اللجنة الدائمة للإفتاء للاستفسار عن مشروعية عملية التحفيز على إدرار اللبن، فأفتت بجوازها، وأكدت أن الطفل إذا رضع خمس رضعات مشبعات من حليب الأم غير المنجبة، فإنه يصبح طفلها بالرضاعة.
وفق “أخبار 24”.