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أخبار محلية > تنبيهات باستمرار الأمطار الرعدية في محافظات الرياض.. ورياح مُثيرة للأتربة بعدة مناطق
23/03/2019   10:38 ص

تنبيهات باستمرار الأمطار الرعدية في محافظات الرياض.. ورياح مُثيرة للأتربة بعدة مناطق

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات باستمرار هطول الأمطار الرعدية في منطقة الرياض اليوم (السبت)، إلى جانب تأثر بعض المناطق بالرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح النظام أن منطقة الرياض وخاصةً المجمعة وشقراء والزلفي ستشهد هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار حتى التاسعة من مساء اليوم.

ولفت إلى أن مناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف والقصيم ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة سيستمر فيها الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية حتى العاشرة مساءً.وفق “أخبار 24”.

تنبيهات باستمرار الأمطار الرعدية في محافظات الرياض.. ورياح مُثيرة للأتربة بعدة مناطق

أخبار محلية
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