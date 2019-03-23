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أخبار محلية > شاهد.. جراح سعودي يزيل ورماً دماغياً معقداً ويتحدث مع المريض أثناء العملية
23/03/2019   10:37 ص

شاهد.. جراح سعودي يزيل ورماً دماغياً معقداً ويتحدث مع المريض أثناء العملية

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وثق طبيب جراح سعودي لحظات إجرائه عملية استئصال وإزالة ورم في الدماغ بحجم 9 سم من مريض في مستشفى بفرنسا، وهو يتحدث معه أثناء إجراء العملية.

وقال الطبيب الجراح هاني طلال الجهني خلال المقطع، إن المريض يعاني من ورم في الدماغ يسبب له صرعاً وضعفاً في الجهة اليمنى من جسمه، مؤكداً أنه من المستحيل إجراء العملية واستئصال الورم والمريض نائم دون إحداث ضرر للمريض.

وأضاف الدكتور أن المريض جاء من الجزائر إلى مستشفى كولمار في فرنسا، والتي تعد من أفضل المراكز الجراحية في العالم، لإزالة جزء من دماغه تحول إلى ورم بحجم 9 سم، بعد ثقته الكبيرة بي.وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن الدكتور الجهني تخصص في جراحات العمود الفقري، والأوعية الدموية الدماغية، والأورام العصبية، بعد أن ابتعث من كلية الطب بجامعة القصيم.

 

شاهد.. جراح سعودي يزيل ورماً دماغياً معقداً ويتحدث مع المريض أثناء العملية

أخبار محلية
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