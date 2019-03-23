شاهد.. جراح سعودي يزيل ورماً دماغياً معقداً ويتحدث مع المريض أثناء العملية

وثق طبيب جراح سعودي لحظات إجرائه عملية استئصال وإزالة ورم في الدماغ بحجم 9 سم من مريض في مستشفى بفرنسا، وهو يتحدث معه أثناء إجراء العملية.
وقال الطبيب الجراح هاني طلال الجهني خلال المقطع، إن المريض يعاني من ورم في الدماغ يسبب له صرعاً وضعفاً في الجهة اليمنى من جسمه، مؤكداً أنه من المستحيل إجراء العملية واستئصال الورم والمريض نائم دون إحداث ضرر للمريض.
وأضاف الدكتور أن المريض جاء من الجزائر إلى مستشفى كولمار في فرنسا، والتي تعد من أفضل المراكز الجراحية في العالم، لإزالة جزء من دماغه تحول إلى ورم بحجم 9 سم، بعد ثقته الكبيرة بي.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن الدكتور الجهني تخصص في جراحات العمود الفقري، والأوعية الدموية الدماغية، والأورام العصبية، بعد أن ابتعث من كلية الطب بجامعة القصيم.
هل تتخيل أن تزيل جزء حساس من دماغ مريض بحجم ٩ سم وهو بكامل وعيه ويتحدث معك ويحرك أطرافه؟!
هذا الشاب جاء من الجزائر وأجرى لدي عملية لإزالة جزء من دماغه تحول إلى ورم!
يستحيل إزالة هذا الورم والمريض نائم دون إحداث ضرر للمريض.
أنظر كيف أن الله علم الإنسان مالم يعلم👇 pic.twitter.com/KaN5uvfxXM
— هاني طلال الجهني (@DrHaniAljohani) March 20, 2019