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أخبار محلية > بالفيديو.. ما حكم تسديد أقساط القروض عقب اكتشاف أنها معاملات ربوية؟.. “السبر” يجيب
23/03/2019   10:37 ص

بالفيديو.. ما حكم تسديد أقساط القروض عقب اكتشاف أنها معاملات ربوية؟.. “السبر” يجيب

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أوضح الباحث في الفقه المقارن الشيخ سعد السبر، أن تسديد القروض بفوائدها الربوية هو أمر واجب حتى لو كان المطالب بالسداد على غير علمٍ من البداية بأنها معاملات ربوية محرمة.

وقال السبر خلال رده على استفسار من أحد الأشخاص عبر برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، حول كيفية التصرف في حال اكتشاف أن المعاملات المالية ربوية بعد إبرامها بفترة، إنه يجب على الشخص أن يتوب ثم يسدد كل ريال في ذمته، كونه يجب على مَن تعاقد مع الناس على الربا أن يوفيهم حقهم.

وأضاف أنه في حال رفع تلك المعاملة أمام المحكمة، ستلزمه برأس المال وأما الباقي فيتم صرفه في مصالح المسلمين العامة؛ تعزيراً لمَن دخل في هذه المعاملات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ما حكم تسديد أقساط القروض عقب اكتشاف أنها معاملات ربوية؟.. “السبر” يجيب

أخبار محلية
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