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أخبار محلية > بالفيديو.. استشاري: الأسبرين قد يسبب نزيفاً بالدماغ.. وهذه دواعي استخدامه
23/03/2019   10:36 ص

بالفيديو.. استشاري: الأسبرين قد يسبب نزيفاً بالدماغ.. وهذه دواعي استخدامه

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حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايین الدكتور خالد النمر من خطورة تناول الأسبرين في بعض الحالات؛ كونه قد يتسبب في حدوث نزيف بالجهاز الهضمي أو البولي أو داخل الدماغ.

وقال النمر في مقطع فيديو، إنه يمنع تناول الأسبرين بالنسبة للحالات التي تعاني أمراض الدم الوراثية أو تليفاً في الكبد مع ارتفاع السيولة أو لديهم قرح في المعدة.

وأضاف: “من لديهم سكر تحت السيطرة دون أن يعانوا جلطات سابقة أو لا يدخنون أو من لديهم ضغط متحكم به فعليهم مراجعة الطبيب لتقييم إمكانية تناولهم الأسبرين من عدمه”.حسب “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الأسبرين ركيزة من ركائز علاج جلطات القلب الحادة ومهم للوقاية الثانوية أي بعد حدوث الجلطات سواءً كانت جلطات القلب أو جلطات الدماغ أو جلطات الأرجل الشريانية.

 

بالفيديو.. استشاري: الأسبرين قد يسبب نزيفاً بالدماغ.. وهذه دواعي استخدامه

أخبار محلية
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