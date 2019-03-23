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أخبار محلية > نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “بعيطي” أحد منسوبي القوات المسلحة
23/03/2019   10:35 ص

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “بعيطي” أحد منسوبي القوات المسلحة

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نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس (الجمعة)، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد وكيل الرقيب مهدي بن علي بعيطي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بجازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن خالص العزاء والمواساة لوالد وذوي الشهيد في فقيدهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

بدور، عبّر والد وذوو الشهيد “بعيطي” عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك ينبع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.حسب “أخبار 24”.

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “بعيطي” أحد منسوبي القوات المسلحة

أخبار محلية
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