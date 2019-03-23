بالفيديو.. مُختص يقدم نصائح مهمة لاختيار جهاز التكييف

قدم مُختص في مجال التكييف ومهتم بتوعية المستهلكين عدة نصائح، حول كيفية اختيار جهاز التكييف عند عمليات الشراء، لافتاً إلى أهمية أن يبحث المستهلك عن المواصفات التي تناسبه، خاصةً أن السوق به العديد من الخيارات والماركات.
وأوضح المختص المهندس فارس الفريدي خلال لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يجب على المستهلك أن ينظر إلى نقاط مهمة مثل القدرة المناسبة للتكييف، وأن يحرص على قراءة الأرقام والمعلومات من خلال البطاقة الموجودة على المُكيف وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى الباعة.وفق “أخبار 24”.
وبَيّن أن القدرة المناسبة للجهاز يفضّل أن تكون عند 24 ألف BTU وليس 18 ألفاً، داعياً إلى ضرورة مراجعة المختص أو الفني ومراقبة عمله حال تركيبه الجهاز أو إصلاحه والتعرف على أساسيات عمل المُكيف.
نصائح هامة لاختيار جهاز التكييف .. مع المهندس فارس الفريدي – مختص في مجال التكييف ومهتم بتوعية المستهلك
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— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 22, 2019