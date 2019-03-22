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اخبار رياضية > بسبب الهلال.. المرور ينظم المباريات
22/03/2019   5:46 م

بسبب الهلال.. المرور ينظم المباريات

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كشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة عن انضمام المرور إلى الجهات الحكومية التي ستنسق تنظيم مباراة الحزم والهلال، المرتقبة ضمن الجولة 26 من الدوري، في سابقةٍ أولى في محافظة الرس الموسم الجاري.

وعزت المصادر ذلك إلى توقع الجهات الحكومية كثافة جماهيرية عالية، في اللقاء الذي يُلعَب في 4 إبريل المقبل.

والهدف من مشاركة المرور، في الاجتماعات التنسيقية بين الجهات، تجنب إغلاق طرق الرس في يوم المباراة. ووفقاً للمصادر، ستشهد الاجتماعات ذاتها رفع مستوى تمثيل الشرطة، ومشاركة الدفاع المدني، والهلال الأحمر، والهيئة العامة للرياضة، وإدارة نادي الحزم. ويدير محمد الشايع ملعب الحزم منذ فبراير الماضي، بقرار من الهيئة العامة للرياضة.

بسبب الهلال.. المرور ينظم المباريات

اخبار رياضية
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