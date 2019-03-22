علق الكاتب والناقد الرياضي عدنان جستنيه على تصريحات سعود السويلم رئيس نادي النصر خلال أحد البرامج التلفزيونية، مؤكداً أنه يستحق لقب الرئيس “الصادق”.
وقال جستنيه في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: هذا ما هو الرئيس الشامخ إنما اللقب الذي يستحقه هو الرئيس”الصادق” .
وأضاف سعود السويلم رئيس النصر في أول ظهور تلفزيوني يتحدث بكل صدق وصراحة من وجهة نظره بعيداً عن أي مجاملات أو تملق حتى “الدبلوماسية” تخلى عنها تماماً، وقال آراؤه “الصريحة” وفق قناعاته الشخصية.
وكانت رئيس نادي النصر سعود آل السويلم قد أثار موجة كبيرة من ردود الأفعال بعد تصريحاته التي قالها في لقاء ببرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”.وفق “أخبار 24”.