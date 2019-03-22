أصدرت لجنة الانضباط، اليوم (الجمعة)، بياناً حول ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن الإجراءات القانونية المتخذة حيال احتجاجات بعض الأندية على مشاركة لاعبين هواة في مبارياتٍ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت اللجنة أن المادة 125 من لائحة الانضباط تجوّز للجان القضائية إصدار منطوق القرارات وحجب أسبابها، وتتيح للطرف الراغب بالحصول على أسباب منطوق قرارٍ ما التقدمَ بطلب خطي خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بصدوره.
وأضافت أن المادة ذاتها لم توجب على اللجان تسليم أسباب قراراتها خلال فترة زمنية محددة، وتركت ذلك لتقدير اللجان، مشيرة كذلك إلى أن القيد الزمني للاستئناف يسري من تاريخ تسلّم أسباب القرار. وفق “أخبار 24”.
وأفادت اللجنة أن ما اعتمدته من آليات يماثل ما نُصّ عليه في المادتين 116 من لائحة الانضباط للاتحاد السعودي و111 من لائحة الانضباط للاتحاد الآسيوي، معربةً عن تقديرها لما طُرح أو تُدووِل خلال الأيام الماضية.