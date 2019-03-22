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اخبار رياضية > رئيس الهلال ردا على ” السويلم ” : آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه
22/03/2019   5:38 م

رئيس الهلال ردا على ” السويلم ” : آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه

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رد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال محمد بن فيصل، على تصريحات رئيس نادي النصر سعود السويلم في برنامج ” كورة روتانا ” على قناة روتانا خليجية.

وكتب ” بن فيصل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه ” .

كما استشهد رئيس الهلال بمقولة لـ ” علي بن أبي طالب ” ، قائلاً: ” الرجال صناديق مغلقة مفاتيحها الكلام ” .

وجاء ذلك ردًا على تصريحات رئيس النصر، بأن ” الهلال ” هو المستفيد الأول من تواجد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ. وفق صدي.

حيث قال في تصريحات له : ” كلاتنبيرغ ما زال يعمل في إدارة اختيار الحكام حتى بعد إقالته، وكان يعمل ضدنا لإنه كان يعلم بأننا ضد إقالته ” .

رئيس الهلال ردا على ” السويلم ” : آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه

اخبار رياضية
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