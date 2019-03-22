أظهر مقطع فيديو متداول لحظة انقلاب وغرق العبارة العراقية في نهر دجلة بمدينة الموصل، والتي وصل عدد ضحاياها إلى نحو 100 غريق معظمهم من النساء والأطفال.
وبدت في الفيديو العبارة وقد مالت من الجانب الأيمن وعلى متنها الكثير من الأشخاص، قبل أن تنقلب رأساً على عقب وتغرق جميع ركابها في مياه النهر بالقرب من شاطئ جزيرة أم الربيعين السياحية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت أن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 100 شخص، مشيرة إلى أن العبارة كانت تحمل عدد ركاب أكبر من طاقتها، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود خلل.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي خلال زيارته أمس الخميس لموقع غرق العبارة، الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء العراق، وفي السفارات والممثليات العراقية بالخارج.