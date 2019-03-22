اعتبر رئيس نادي الشباب خالد البلطان تصريحات رئيس النصر سعود آل سويلم دليلاً على أن الشباب بدأ يعود بقوة، مبيناً أن نادي الشباب كان الند المنافس للهلال ووقتها كان النصر يسمى نادي الجاليات، ومشجعوه معظمهم من السودانيين واليمنيين.
وكان البلطان أبدى خلال مقطع نشره نادي الشباب عبر حسابه على “تويتر” استغرابه من تصريحات آل سويلم التي أدلى بها خلال لقاء أجراه معه برنامج “كورة”، مبيناً أنه كان يظن أن السويلم يختلف عن الآخرين في التقليل من نادي الشباب، في إشارة لحديث السويلم عن قلة شعبية نادي الشباب، وقوله إن جمهوره لا يتعدى استراحتين و 16 بيتاً.
وفيما أكد البلطان أنه خلال حديثه الأخير احترم نادي النصر ولم يسئ له، وشدد على أن الشبابيين لا تزيدهم مثل هذه التصريحات التي تتعمد التقليل من مكانة نادي الشباب العريق إلا إصراراً على المضي قدماً، كونها دليلاً على أن نادي الشباب يسير في الطريق الصحيح.