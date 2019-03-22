شيع أعالي مركز بحر أبوسكينة التابع لمحافظة محايل جثماني شهيدي الواجب العريف إبراهيم بن محمد جابر عسيري، والجندي إبراهيم أبوعيشة إبراهيم الربعي، وهما من منسوبي القوات المسلحة، استشهدا في الحد الجنوبي.
وتقدم محافظ محايل المكلف يحيى العاصمي ورئيس مركز بحر أبوسكينة حمود الحقباني وعدد من المسؤولين جموع المصلين على جثماني الشهيدين بالجامع الكبير عقب صلاة الجمعة اليوم.
ونقل محافظ محايل لذوي الشهيدين تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.
ومن جهتهم، عبر ذوو الشهيدين عن اعتزازهم باستشهاد ابنيهم في ميدان العزة والكرامة، مؤكدين أن استشهادهما دفاعاً عن الوطن وسام فخر للأسرتين.