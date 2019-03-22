أدى المصلون بالمسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، عقب صلاة الجمعة اليوم، صلاة الغائب على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجمعة الماضية مسجدين في نيوزيلندا.
وأمَّ المصلين في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، بينما أمّهم في المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبد الله البعيجان، سائلين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين ويتم عليهم الصحة والعافية.
يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي نفذه متطرف على المصلين أثناء صلاة الجمعة الماضية بمسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، أودى بحياة نحو 50 شخصاً، ووجد إدانات واسعة حول العالم.
وفق”أخبار 24″.