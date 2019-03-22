زوار معرض استراتيجيات التدريس بالتعليم الأهلي بالخرج يثنون على المحتوى والتنظيم

عبر زوار معرض استراتيجيات التدريس الحديثة بمعرض التعليم الأهلي الذي إنطلق امس الأول في الخرج عن سعادتهم البالغة من خلال مشاهدتهم لما قدمته المدارس الأهليه والمعاهد من عرض لتجاربهم في التدريس ومسابقة الزمن لتطبيق الاستراتيجيات التي من شأنها رفع مستوى التحصيل والاستفادة من المواد التعليمية سواء في المدارس الأهلية, رياض الأطفال, الطفولة المبكرة أو المدارس العالمية والمعاهد المتخصصة في تعليم اللغة الإنجليزية.
وقال مدير التعليم الاهلي – المشرف العام على المعرض – الاستاذ فهد الداعج بأن ردة فعل الجمهور والحضور الغفير للمعرض هو الإجابة على نجاح المعرض, حيث أن توافد أعداد غفيرة لزيارة المعرض وزيارة الزملاء والزميلات في إدارة تعليم الخرج رؤساء الأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور للإطلاع على التجارب الناجحة لنقلها ومحاكاتها والوقوف على أبرز استراتيجيات التدريس المتنوعة التي تعرض في الأركان المشاركة.
وأشار الداعج إلى أن المعرض نجح ولله الحمد في تحقيق أهدافه, وذلك من خلال جمع كافة المدارس الأهلية والمعاهد تحت سقف واحد وذلك بهدف إبراز الجهود وتسليط الضوء على التجارب الناجحة بهدف نقلها للميدان واستفادة الزملاء والزميلات وعرض وتقبل ومقابلة الجمهور لتقييم الخدمات وفهم حاجة المجتمع إضافة إلى بث روح المنافسة والاستفادة من الخبرات وتبادلها بين الزملاء والزميلات, مشيرا إلى استفادة عدد من الزوار من الوثائق التي تم توزيعها في المعرض والتي تهدف إلى التعريف بقطاع التعليم الأهلي كأحد أبرز مرتكزات رؤية المملكة 2030 والإجابة على استفسارات وتساؤلات المستثمرين والراغبين في الاستثمار بالتعليم الأهلي والأجنبي.