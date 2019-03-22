أحرز فريق الأولمبياد الخاص السعودي 40 ميدالية، وذلك خلال مشاركته في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التي اختتمت فعالياتها بأبوظبي أمس الخميس، حيث شاركت المملكة بأكبر وفد في تاريخ مشاركاتها في هذا الحدث بعدد 50 رياضياً.
وأكدت مساعدة رئيس وفد المملكة إلى الأولمبياد الدكتورة هايدي علاء الدين العسكري، أن الدعم الكامل الذي قدمته حرم ولي العهد الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز لكل فرد من أعضاء الوفد وفي كل مرحلة من المراحل كان له دور كبير في الإنجازات التي حققها الفريق السعودي للأولمبياد الخاص، وذلك في إطار جهودها الحثيثة، وخاصة في المجالات الخيرية.
وضم وفد المملكة الذي شارك في الأولمبياد الخاص 21 لاعبة و29 لاعباً، شاركوا في 10 ألعاب رياضية بينها كرة السلة، والبوتشي، ألعاب القوى، رفع الأثقال، التزلج، السباحة، التراياثلون، تنس الطاولة، والبولينج والرياضات الموحدة، ورافق الوفد 200 من المتطوعين وطبيب وأفراد من عوائل الرياضيين المشاركين.
وتنوعت الميداليات التي حصل عليها فريق الأولمبياد الخاص السعودي بين 18 ميدالية ذهبية، 9 ميداليات فضية، 13 ميدالية برونزية، حيث أحرز الفريق 7 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية في ألعاب القوى، وأحرز فريق كرة السلة الموحد للسيدات الميدالية الذهبية وتوج بلقب البطولة دون خسارة، بينما نال فريق كرة السلة الموحد للرجال الميدالية الفضية.وفق “أخبار 24”.