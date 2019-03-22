قالت الإدارة العامة للجوازات إن خدمة التفويض الإلكتروني لاستقبال القادمات للعمل تتيح للشحص تفويض من ينوب عنه لاستقبال عاملته المنزلية القادمة إلى المملكة.
وأوضحت “الجوازات” أنه يمكن للشخص الحصول على الخدمة من خلال حسابه في منصة “أبشر”، مبينة أن مدة التفويض محددة بثلاثين يوماً، وأنه يمكن إلغاء التفويض خلال هذه الفترة.
وأبانت أن الخدمة متاحة في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة.
وفق “أخبار 24”.