نشرت جمعية حماية المستهلك بمناسبة “اليوم العالمي للمستهلك نحو عالم رقمي أفضل” منشوراً توعوياً، تضمن عدداً من النصائح والإرشادات لحماية البيانات الشخصية للمستهلك عند الشراء عبر الإنترنت.
وتضمنت إرشادات الجمعية التي تدعو المستهلكين لاتباعها لحماية بياناتهم من الاختراق عند الشراء عبر الشبكة العنكوتية: استخدام بطاقة ائتمانية منخفضة الرصيد، استخدام الهاتف الخاص بالمستهلك، تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة، التأكد من أن الموقع مسجل في خدمة “معروف”. حسب “أخبار 24”.
كما تضمنت الإرشادات أيضاً: تفعيل خاصية الرسائل النصية عند السحب من حسابه، تجنب الحفظ التلقائي لكلمة المرور أو المعلومات البنكية، يجب أن يتجنب المستهلك إرسال بياناته المالية عبر البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية، عليه التأكد من وجود “https” للموقع.