احتلت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً من حيث عدد الأجانب المقيمين فيها بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، حيث بلغ عدد المقيمين بالمملكة 10.8 مليون.
وجاء في تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي – سويسرا الذي نشره في مارس الحالي، أن الولايات المتحدة جاءت في المركز الأول بعدد 48.2 مليون مهاجر، وروسيا في المركز الثاني بـ 11.6 مليوناً.
وأرجع التقرير وجود العدد الكبير من المقيمين في المملكة لكونها دولة غنية بالنفط، وتوفر الكثير من فرص العمل بها، ولذا يقصدها الباحثون عن فرص جيدة من كل بلدان العالم.
وصنف التقرير دول الخليج ضمن المجموعة الأولى للدول ذات الكثافة السكانية القليلة ولديها موارد نفطية وفيرة، وفي بعض الأحيان يفوق عدد المقيمين بها عدد المواطنين، وقد جاءت دولة الإمارات في صدارة المجموعة حيث بلغت نسبة المقيمين فيها 87% من إجمالي عدد السكان، تليها الكويت بنسبة 73%، وقطر 68%، فيما تتراوح نسب المقيمين في كل من المملكة، والبحرين، وعمان بين 34% إلى 51%.
وفق “أخبار 24”.