سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل أراضيَ مجانية لعدد من المواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عدد من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة حائل.
جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية لمشاريع الوزارة في المنطقة، كما التقى عدداً من المواطنين المسجلين في قوائم “الإسكان” واستمع لملاحظاتهم وآرائهم حول المشاريع السكنية وخدمات الوزارة التي تقدمها للمستفيدين في المنطقة.
وأشار الحقيل إلى أن الوزارة تحرص على توفير جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية لكافة المواطنين المسجلين في قوائمها، وتسريع تملكهم للسكن الملائم لهم.
وأضاف أن الوزارة تُراعي رغبات كافة المواطنين الراغبين في التملك، من خلال استمرار التسليم في المشاريع سواء للوحدات السكنية، أو الأراضي المجانية، إضافة إلى توفير خيار القروض العقارية المدعومة للمواطنين الراغبين في خياري البناء الذاتي، أو شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.
يذكر أن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، قد خصص لأهالي منطقة حائل منذ انطلاقته مطلع عام 2017 وحتى الآن نحو 21132 خيارًا تمويليًا تشمل أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 7366 أرضاً سكنية مجانية و9948 قرضًا عقاريًا مدعومًا.
وفق “أخبار 24”.