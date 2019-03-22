رئيس البريد: تولي “الاتصالات” مهمة الإشراف على القطاع خطوة باتجاه الخصخصة

اعتبر رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف أبانمي، أن قرار تولي وزارة الاتصالات الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة والخطط التطويرية له، التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً، خطوة نحو خصخصة البريد.
كما اعتبر أبانمي، أن القرار يعني فصل تشغيل المؤسسة عن مهمة التنظيم، ما يفرغ المؤسسة للعمل على رفع كفاءتها وتجويد خدماتها المقدمة، بالإضافة إلى أن ذلك يتناسب مع التطور التقني الذي شهده قطاع البريد، كما أنه يفتح الباب أمام المؤسسة لتقديم الخدمات البريدية واللوجستية على أسس تنافسية.
وكان مجلس الوزراء أصدر الثلاثاء الماضي قراراً، يقضي بإحالة مهمة الإشراف على البريد ووضع الخطط التطويرية واقتراح مشاريع الأنظمة له إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.وفق “أخبار 24”.