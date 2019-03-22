“التجارة” إصدار 703 وكالات تجارية العام الماضي.. أكثرها أمريكية وألمانية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين إن الوزارة أصدرت 703 وكالات تجارية خلال العام الماضي 2018، في مقدمتها الوكالات الأمريكية والألمانية.
وأوضح الحسين أن 63% من الوكالات الصادرة هي وكالات “توزيع” بعدد 445 وكالة، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن الوكالات “التجارية” عددها 208 وكالات، و”الخدمات” 43 وكالة، ووكالات “العقد الداخلي” بعدد 7 وكالات.
وأضاف أن الوكالات الصادرة تحمل عدة جنسيات في مقدمتها الوكالات الأمريكية بعدد 95 وكالة، تليها الألمانية بـ50 وكالة، فيما بلغ عدد الوكالات الصينية 46 وكالة، والسعودية 46 وكالة، والإيطالية بعدد 43 وكالة.
يذكر أن نظام الوكالات التجارية يمنع غير السعوديين بصفاتهم الطبيعية أو المعنوية من أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة، كما يشترط أن يكون رأس مال الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها مواطنين.