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اخبار رياضية > “السويلم”: جماهير الشباب يمثلون استراحتين و16 بيتاً.. وأتمنى مغادرة “البلطان” إلى نادٍ جماهيري
22/03/2019   11:30 ص

“السويلم”: جماهير الشباب يمثلون استراحتين و16 بيتاً.. وأتمنى مغادرة “البلطان” إلى نادٍ جماهيري

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أكد رئيس نادي النصر سعود السويلم أن خالد البلطان رئيس نادي الشباب يمثل رقماً صعباً في الرياضة السعودية، مبدياً أمنيته في أن يراه رئيساً لأحد الأندية الجماهيرية، غير نادي الشباب.

وقال السويلم، في حديثه لبرنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن لديه محبة كبيرة للشباب، الذي يراه كبيراً، ويرى رئيسه البلطان صاحب إمكانيات عالية، مشيراً إلى أن البلطان لو كان رئيساً لنادٍ جماهيري آخر لكان قد تميز بشكل أكبر.

واعتبر السويلم أن مشجعي نادي الشباب يمثلون في مجملهم استراحتين و16 بيتاً، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن الشباب يفتقر إلى الجمهور، وإذا غادره البلطان إلى نادٍ جماهيري سيحقق أضعاف ما حققه من نجاح في الشباب.وفق “أخبار 24”.

“السويلم”: جماهير الشباب يمثلون استراحتين و16 بيتاً.. وأتمنى مغادرة “البلطان” إلى نادٍ جماهيري

اخبار رياضية
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