الأرصاد تحذر من جريان سيول بمنطقة الرياض .. وتأثر الرؤية ببعض المناطق بسبب الرياح

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات متقدمة، بشأن تعرض أجزاء من منطقة الرياض لأمطار قد تؤدي إلى جريان السيول، وكذلك تأثر الرؤية في بعض المناطق بالرياح المثيرة للأتربة والغبار.
وأوضح النظام أن منطقة الرياض وخاصةً المجمعة وحرة والأجزاء المجاورة لها سيستمر فيها هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول، بالإضافة إلى رياح نشطة مُثيرة للأتربة.
ولفت إلى أن أجزاء من مناطق الرياض ومكة والمدينة والقصيم ونجران والحدود الشمالية والشرقية ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار لتحدّ من مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن تلك الحالة ستتواصل على بعض المناطق حتى مساء اليوم.وفق “أخبار 24”.